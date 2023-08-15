Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    ОПГ по легализации транспорта контактировала со всеми регионами Казахстана - МВД

    15 Августа 2023, 19:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев заявил, что преступная группа, причастная к легализации транспорта, контактировала со всеми регионами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первая информация была по Алматинской области, затем мы вышли в Алматы и оттуда уже сеть пошла по всем областным центрам страны. На сегодняшний день департаментом собственной безопасности было возбуждено уголовное дело, а сотрудники, причастные к этим преступлениям, были отстранены от занимаемых должностей. В рамках следствия дополнительную информацию я не могу предоставить», - сказал Кайсар Султанбаев в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

    В рамках данного уголовного дела проходят проверку не только сотрудники полиции, но и так называемые «помогайки», работающие в ЦОН.

    «Сотрудники НАО «Правительство для граждан» работают на передовой в области регистрации транспортных средств и выдачи водительских прав. Наши сотрудники не поддерживают прямой контакт с населением. Они оперируют на втором уровне, проводя расследование по уголовному делу, связанному с каким-либо преступлением. Также были выявлены предлагающие свои услуги «помогайки». В отношении них были возбуждены уголовные дела, ведется уголовное преследование», - дополнил Кайсар Султанбаев.

    Ранее председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев рассказал о том, как будут регистрироваться автомобили, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Борьба с преступностью Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    “Стоп, вандал!”: полиция Астаны призывает сохранить городское имущество
    Участников кокпара на дороге наказали в Конаеве
    Более 11 тысяч полицейских обеспечили общественную безопасность в День знаний
    Вводится временное ограничение движения на трассах в области Жетысу
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области