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    ОПГ ликвидировали в Алматы: изъяты оружие и наркотики в особо крупном размере

    11 Июля 2023, 09:57

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 24 июня текущего года оперативники КНБ с привлечением подразделения специального назначения в городе Алматы пресекли деятельность организованной преступной группировки. В ходе операции изъяты арсенал оружия и синтетические наркотики в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «В ходе спецоперации задержано 5 активных участников ОПГ, у которых изъяты автомат «Калашникова», пистолет «Макарова», боевая граната, «обрез» гладкоствольного ружья и наркотическое вещество синтетического происхождения. Члены группировки подозреваются в нанесении тяжкого вреда здоровью, хранении в целях сбыта наркотических веществ в особо крупном размере, а также незаконной перевозки и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов», - говорится в сообщении КНБ.

    Трое подозреваемых лиц с санкции следственного суда содержатся под стражей, в отношении остальных проводятся необходимые следственные действия.

    В КНБ отметили, что принятые меры направлены на оздоровление криминогенной обстановки в городе Алматы и снижение влияния преступной среды на общество.

    Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

    Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Борьба с преступностью КНБ Борьба с наркотиками
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