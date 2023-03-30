ОПГ из работников КТЖ два года занималась хищением материалов для ж/д путей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Преступная группа в течение 2 лет занималась хищением материалов, предназначенных для улучшения состояния ж/д путей. Выявлены «приписки» на 127 млн тенге при ремонте ж/д путей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, похищенные подкладки, шпалы, рельсы и другие товары списывались путем внесения фиктивных сведений об их установке на верхних строениях дорожного полотна взамен непригодных либо имеющих определенные дефекты.

«В преступную группу были вовлечены 17 действующих и бывших работников Карагандинского отделения АО «НК «КТЖ». Им покровительствовал сотрудник полиции. Предварительный ущерб заявлен на сумму свыше 127 млн тенге, это порядка 800 тонн материалов верхнего строения ж/д путей», - говорится в сообщении Главной транспортной прокуратуры.

На сегодня установлены скупщики и местонахождение большинства похищенных товаров, а также грузовые автотранспортные средства, на которых их перевозили.

С санкции суда в следственный изолятор водворены начальник участка Жанааркинской дистанции пути и его заместитель, а также начальник линейного отделения полиции.



