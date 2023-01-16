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    Оперу «Кыз-Жибек» показали в Алматы

    16 Января 2023, 22:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахском национальном академическом театре оперы и балета имени Абая состоялась опера Евгения Брусиловского «Кыз Жибек». Спектакль был посвящен памяти и 85-летию со дня рождения народной артистки Бахыт Ашимовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главные роли в опере «Кыз Жибек» сыграли Айгерим Шарипбек (Жибек), Болат Канагатов (Толеген), Есенгельды Рза (Бекежан), а партию Камки в спектакле исполнила ученица Бахыт Ашимовой, заслуженный деятель РК Дина Хамзина.


    Бахыт Ашимова была ведущей солисткой оперы КНАТОБ имени Абая, а после выхода на пенсию – педагогом-репетитором оперной труппы театра. Певица создала на сцене яркие, незабываемые образы: Дурия, Камка в опере «Кыз Жибек», Карлыгаш в опере «Абай», Алка в опере «Курмангазы», Фатима в опере «Махамбет», Аналык - в опере «Биржан и Сара», Татьяна Ларина в опере «Евгений Онегин», Полина в опере «Пиковая дама», Сузуки в «Мадам Баттерфляй» и другие.

    Ее ученики на сегодня трудятся не только в городах Казахстана, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. В самом национальном театре оперы и балета имени Абая сообщили, что голос, природный артистизм Бахыт Ашимовой покорил ни одно поколение любителей классической и народной музыки и навсегда останется в сердцах ее поклонников.


    Фото Артура Алипова

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Культура Общество Искусство
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