Оперу «Кыз-Жибек» показали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахском национальном академическом театре оперы и балета имени Абая состоялась опера Евгения Брусиловского «Кыз Жибек». Спектакль был посвящен памяти и 85-летию со дня рождения народной артистки Бахыт Ашимовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главные роли в опере «Кыз Жибек» сыграли Айгерим Шарипбек (Жибек), Болат Канагатов (Толеген), Есенгельды Рза (Бекежан), а партию Камки в спектакле исполнила ученица Бахыт Ашимовой, заслуженный деятель РК Дина Хамзина.





Бахыт Ашимова была ведущей солисткой оперы КНАТОБ имени Абая, а после выхода на пенсию – педагогом-репетитором оперной труппы театра. Певица создала на сцене яркие, незабываемые образы: Дурия, Камка в опере «Кыз Жибек», Карлыгаш в опере «Абай», Алка в опере «Курмангазы», Фатима в опере «Махамбет», Аналык - в опере «Биржан и Сара», Татьяна Ларина в опере «Евгений Онегин», Полина в опере «Пиковая дама», Сузуки в «Мадам Баттерфляй» и другие.

Ее ученики на сегодня трудятся не только в городах Казахстана, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. В самом национальном театре оперы и балета имени Абая сообщили, что голос, природный артистизм Бахыт Ашимовой покорил ни одно поколение любителей классической и народной музыки и навсегда останется в сердцах ее поклонников.





Фото Артура Алипова



