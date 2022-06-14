Оперу «Дон Жуан» в исполнении молодых артистов услышит столичная публика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На протяжении 235 лет опера «Дон Жуан» продолжает свое победное шествие по театрам мира. Казахстан не стал исключением. Впервые в репертуаре «Астана Опера» представлена один из неоспоримых образцов оперного искусства. Особенностью премьеры стало то, что все роли в опере «Дон Жуан» исполняют слушатели Международной оперной академии театра. Поэтому сегодняшняя премьера – некий экзамен для слушателей оперной академии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дебют в величайшем творении музыкального гения Вольфганга Амадея Моцарта стал заключительным аккордом первого года обучения начинающих певцов.

Для постановки спектакля были привлечены блестящие специалисты, с которыми «Астана Опера» сотрудничает не первый год. Дирижерами выступили итальянский маэстро, арт-менеджер театра «Астана Опера» Джузеппе Акуавива и Руслан Баймурзин. Режиссер-постановщик – Алла Симонишвили, воплотившая вместе с художником-консультантом Мананой Гуниа на сцене театра оперу-фарс Джоаккино Россини «Шелковая лестница», «Дон Паскуале» Гаэтано Доницетти и «Тайный брак» Доменико Чимарозы. Главный хормейстер – Ержан Даутов.

«Выдающиеся композиторы, такие как Джоаккино Россини, Шарль Гуно и Рихард Вагнер называли «Дон Жуан» одной из самых гениальных в оперном искусстве. Для молодых певцов участие в постановке – это огромная школа: есть над чем поработать и вокально, и вокально-сценически. Опера содержит большое количество довольно сложных речитативов, во время которых нужно очень хорошо играть и понимать, кто с кем взаимодействует на сцене. Уверен, что слушатели академии приобретут бесценный опыт, не только сценический, но и соприкоснутся с творчеством гениального Моцарта, что очень важно для успешного профессионального роста», - сказал Джузеппе Акуавива.

Сам автор называл свое произведение «веселой драмой», подчеркивая его трагизм и глубину переживаний героев. В то же время оперу сложно отнести к какому-то определенному жанру, так как в ней органично сплетены лирическая комедия, трагедия и психологическая драма.

«Моцарт в своем коротком продуктивном творчестве охватил колоссальное количество эстетических периодов: от зрелого барокко, проходя классицизм, вступая в романтический этап эстетики. «Дон Жуан» – одна из опер, созданных в соавторстве с гениальным поэтом Лоренцо да Понте. Она определена в западной литературе как драма, рассказанная веселым языком. Можно сказать, что она повествует смешно о серьезных вещах», – подчеркнула режиссер-постановщик Алла Симонишвили.

Дон Жуан – герой, о котором сочиняли свои произведения и поэты, и писатели романтического периода. Он – легкомысленный аристократ, смысл жизни которого в том, чтобы любить как можно больше женщин. Однако все не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

«Для меня это персонаж, который воплощает в себе новые идеи того периода. Моцарт воплотил именно эту идею, где, объективно говоря, негативный персонаж воспринимается как позитивный, как жертва общества, продолжающая жить своими канонами. Внутренний социальный протест делает Дон Жуана привлекательным», - призналась режиссер.

Алла Симонишвили сообщила о том, с какими трудностями столкнулась творческая команда в ходе постановки спектакля.

«Возникли сценические сложности. Человеку, который не имеет сценического опыта, сложно соединить эмоцию, движение, пение. Координация многоплановая. Певец – это актер, который поет. Особенно в этой опере постоянно присутствует накал, интрига и эмоции. Для певца, который привык стоять и петь, очень сложно делать это в движении. Поэтому артисты проделали хорошую работу», - пояснила режиссер.

По мнению Аллы Симонишвили, «Дон Жуан» - это человек, который протестует против фальши своего общества.

«Он говорит: «Вы такие же, как я, но не говорите об этом, а я – не скрываю». Это очень важно, потому что он – не просто любитель женщин – это было бы слишком банально и неинтересно. Это человек, который не прогибается ни перед чем и ни перед кем, даже перед смертью. Он – социальный протест. Он не борец, он человек, который не хочет быть фальшивым. Смысл его жизни – не женщины, а идти против устоев общества. Дон Жуан объективно должен быть негативным персонажем, но он привлекает к себе, является центром происходящего», - подчеркнула она.

Выход на сцену в спектакле, поставленном специально для слушателей Международной оперной академии и при их непосредственном участии – важнейшее событие года. Ребята долго и тщательно готовились, оттачивая свое мастерство с педагогами, поэтому с нетерпением и волнением ждали встречи со зрителями.

Хоть и Международная оперная академия открылась только в прошлом году, талантливые слушатели уже демонстрируют хорошие результаты. Свидетельством этому служит сегодняшняя премьера, которая, как считает творческая группа, не оставит равнодушным зрителей.

«Пришло время показать, чему же научились ребята. Мы провели выездные концерты. Сегодняшняя премьера – ответственный экзамен для наших слушателей. Опера «Дон Жуан» - сложнейшее произведение мирового репертуара. Эта опера никогда не ставилась у нас. Мы впервые услышим в столице замечательную оперу, которая с огромным успехом ставилась на мировых сценах. Выдвинули такие условия, что с утра до вечера слушатели были заняты подготовкой к премьере», - пояснил художественный руководитель Международной оперной академии Тимур Урманчеев.

Главную партию - роль «Дон Жуана» исполнит солист театра оперы и балета «Астана Опера» Расул Жалмаганбетов. Артист признался, что ощущает разные эмоции, а в голове постоянно крутятся отрывки из оперы. По его словам, сегодня продемонстрируют результат работы, проделанной на протяжении нескольких месяцев.

«В первый раз будут исполнять партию, написанную Моцартом. К любой партии вне зависимости от того, главная ли она или второстепенная, относишься серьезно. Поэтому есть свои сложности в подаче образа и в музыкальном плане. Моцарт - один из любимых моих композиторов. Вживаться в роль помогала наш режиссер Алла Симонишвили. Она очень грамотный человек и чуткий режиссер. Мне сказали: «Твой Дон Жуан должен отличаться от других исполнителей этой партии». Мне кажется, мой Дон Жуан отличится индивидуальностью», - считает солист.

Расул тщательно готовился к премьере. За небольшой срок посмотрел 23 разных постановки оперы, чтобы точно передать образ главного героя. Однако каждый по-своему раскрывает Дон Жуана. Артист внес качество интеллигентности в образ своего героя.