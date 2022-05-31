Оперный режиссер «Астана Опера» занял второе место в Международном конкурсе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодой оперный режиссер театра «Астана Опера» Еренбак Тойкенов занял почетное второе место в V Международном конкурсе молодых оперных режиссеров «Нано-Опера», который проходил в Москве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еренбак Тойкенов продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки, мастерство и безграничную творческую одаренность, а также конкурентоспособность Казахстана в области оперной режиссуры.

В беседе с представителями СМИ режиссер подчеркнул, что сегодня сложно доверить молодым артистам оперное искусство, которое считается самым дорогим искусством.

«Хочу выразить благодарность организаторам за проведение таких конкурсов, где молодые режиссеры могут проявить себя. Из более 200 конкурсантов отобрали работы десяти режиссеров. Уже дальше в ходе конкурса некоторые выбывали. В итоге остались 6 конкурсантов. Хочется подчеркнуть, что у всех участников большой потенциал. Это действующие режиссеры. Я надеюсь, что публика еще услышит их имена», - признался молодой режиссер.

Конкурс состоял из нескольких туров. В первом туре участники работали над арией, во втором - над дуэтом, а в третьем - над массовой сценой.

Этот конкурс стал настоящим испытанием для молодых режиссеров, потому что творчество – сокровенная часть их работы. В этот раз оно рождалось на глазах у публики и транслировалось в прямом эфире телеканала «Россия-К», что представляло для многих колоссальную сложность.

Чтобы пройти отборочный тур, Еренбак Тойкенов предложил вниманию жюри свое оригинальное изложение оперного спектакля Дж. Пуччини «Турандот». В первом туре по результатам жеребьевки ему было необходимо представить Каватину Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Дж. Россини, во втором – Дуэт Хозе и Эскамильо из оперы «Кармен» Ж. Бизе, в третьем – Хор и секстет из шедевра выдающегося французского композитора. Конкурсанты не имели возможности подготовиться. Им предстояло за 10 минут в режиме реального времени воплотить свои находки в жизнь.

Финальным аккордом конкурса стал завершающий гала-концерт, прошедший в зале «Стравинский». В программе были представлены самые яркие работы молодых режиссеров.

«Конкурс уникален тем, что члены жюри - маститые режиссеры, художественные руководители, народные артисты как Александр Бертман, Александр Титель, Георгий Исаакян. Это своего рода большой тест, экзамен. Ты собираешь солистов, закрываешься в комнате и работаешь, а тут все по-другому. Жюри под лупой смотрят на каждую деталь. Необходимо уложиться и проявить свое мастерство за ограниченное время. Ты никогда не покажешь таким театральным мэтрам, которые «собаку съели» свой спектакль, репетицию. В одном зале никогда все мэтры не соберутся», - поделился режиссер.

Бесспорный талант Еренбака Тойкенова был признан и в других номинациях этого престижного конкурса. От медиа жюри, руководителей крупнейших изданий режиссер получил два специальных приза, один из которых «За креативный подход к искусству оперной режиссуры». Нашему соотечественнику также досталась самая дорогая награда – приз зрительских симпатий.

В ближайшее время Еренбак Тойкенов примет участие в финале фестиваля Digital Opera. Как и другие победители конкурса он получил приглашение от генерального директора, продюсера фестиваля Надежды Абрамовой.

Когда Еренбак Тойкенов прилетел в Казахстан, в аэропорту его встречали друзья, родные и поклонники, следившие за успехами режиссера в прямом эфире.

Коллеги артиста подчеркнули, что Еренбак стал первым казахстанцем, подтвердившим на международном уровне конкурентоспособность Казахстана в области оперной режиссуры.