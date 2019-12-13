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    Опеределены победители конкурса в рамках программы  «Рухани жаңғыру»

    13 Декабря 2019, 09:44

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Молодежном ресурсном центре города Туркестана состоялось торжественное вручение наград победителям республиканского литературного конкурса «Түркістан – ер түріктің бесігі ғой…» и конкурса в социальных сетях «Түркістанды бірге түлетейік», организованный Туркестанским областным управлением общественного развития. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    В творческом мероприятии приняли участие более 100 человек из всех регионов страны.

    Торжественную часть конкурса открыл руководитель управления Дамир Жунисов.

    «Такие соревнования являются крупным прорывом в области духовности. Мы можем продвигать историю Туркестана в новом направлении, с новейшими работами», - сказал Дамир Даулетович, поблагодарив всех участников. Литературный конкурс «Түркістан – Ер Түріктің бесігі ғой…» организован с целью углубления истории священного города Туркестана - духовной столицы тюркских стран, популяризации творчества людей и пропаганды их идей, переданных в жанрах поэзии и прозы.

    Решением членов жюри главный приз присуждено жителю Кызылординской области Толыбаю Абылаеву, которому удалось глубинно раскрыть тему и отличиться своими яркими произведениями. Первое место досталось участнику из Караганды Жанату Жанкашулы, Батырхан Сарсенхан завоевал 2 место, Ақылбек Шаяхмет из Костанайской области стал обладателем 3 места. Асылбек Жанбырбай из Мангистауской области, Куаныш Оспан из Кокшетау, участник из Нур- Султана Олжас Касым, Айдар Сейдазим и Даурен Тилеухан из Туркестанской области получили поощрительные призы.

    В составе судейства были поэт, заслуженный работник Республики Казахстан Касымхан Бегман, председатель Туркестанского областного Союза писателей Казахстана Алибек Шегебай и известный писатель Ескара Токтасын.

    Для участия в объявленном творческом соревновании «Түркістанды бірге түлетейік», направленном на развитие древнего города, пропаганды положительных сдвигов в процветании областного центра, свои заявки подали более двадцати активных пользователей социальных сетей.

    В составе судей были собственный корреспондент республиканской газеты «Айқын» по Туркестанской области Тельман Бейсен, известный журналист Бауыржан Бердимуратов, главный редактор газеты «Түркістан» Малик Алмахан.

    В номинации под названием «Публикации в социальных сетях» первое место присудили известному журналисту, ныне покойному, заместителю главного редактора газеты «Южный Казахстан» Кенесбаю Исмаилову.

    Его заслуженный приз вручили сыну покойного журналиста Сейдулле Кенесбекулы. 2 место досталось Иманкуловой Нейсибели Гайбуллаковне, 3 место Шорабековой Жансае Абдиалиевне.

    Поощрительными призами отмечены Даурен Болыс и Владимир Привалов. 1 место в номинации «Имиджевое видеоизображение на канале You Tube» занял Бейбит Казыбеков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Рухани жаңғыру Общество
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