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    Операторы отчитывались, что есть связь там, где ее нет - Багдат Мусин

    25 Апреля 2023, 22:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин в интервью для телеканала Jibek Joly высказался о развитии цифровизации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы провели определенную ревизию, и некоторые местности, которые были подключены по спутникам к сетям связи, убрали из статистики. Потому что есть места, где фактически интернет есть, но народ им не пользуется, ибо он очень медленный. Мы убрали, чтобы не думали о том, что у нас везде хороший интернет. Также определили некоторые стандарты, по которым можно понять, что интернет не считается доведенным до сельского населенного пункта» – сказал Багдат Мусин.

    По словам министра, это делается осознанно.

    «Мы реагируем на запросы общества. И они показывали, что в тех населенных пунктах, где говорили есть интернет-связь, все равно поступали жалобы и возмущения жителей. Когда мы производили выезды на местность, чтобы инспектировать качество связи, наблюдали, что операторы отчитывались о том, что есть связь там, где, по сути, ее нет. Таким образом произошла актуализация статической информации, и сегодня она достаточно выверенная», – добавил Багдат Мусин.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Интернет Видео Цифровой Казахстан JIBEK JOLY
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