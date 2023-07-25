Операторов сотовой связи в случае сбоев могут обязать информировать через СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астана обогнала Токио по скорости Интернета. В международном рейтинге Speedtest столица поднялась на 35 позиций выше. Тем не менее, казахстанцы продолжают жаловаться на сбои со связью и даже проводят свои эксперименты, сравнивая сеть внутри страны с зарубежными странами. Чтобы решить данную проблему министр цифровизации Багдат Мусин предложил обязать операторов сотовой связи информировать через СМИ, если сбои будут наблюдаться более пяти минут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Давайте опираться на рейтинг. Если международный рейтинг Speedtes говорит о том, что Астана поднялась на 35 позиций. Мы 35 городов обогнали. Мы даже обогнали Токио. Но не я же этот рейтинг формировал», - прокомментировал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

Журналисты спросили, почему «Казахтелеком» не предупреждает, что могут быть перебои из-за технических работ.

«Казахтелеком» -это отдельная организация. Мы являемся регуляторами. У меня такое же возмущение было в адрес «Казахтелекома», председателя. Поэтому, если сейчас этот конкретный случай брать, надо, наверное, внести законодательную поправку, которую мы будем тоже инициировать. Обяжем операторов в случае сбоев более пяти минут, что они обязаны информировать через СМИ. Давайте это сделаем, я готов», - заявил министр цифрового развития.

«Я говорю среднестатистическую информацию. Вы говорите, что у нас совсем плохо по сравнению с другими странами. Я вам привожу международные рейтинговые агентства. Я ничего не констатирую. Вы констатируете, что мы хуже Узбекистана, той страны. Я лишь привожу цифры с международных рейтинговых агентств», - добавил Багдат Мусин.

Этим утром у пользователей Activ/Kcell снова наблюдались сбои со связью. В компании заявили, что проводились работы по модернизации сети для улучшения качества ее работы и увеличения производительности для перехода на 5G.

Министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что сам с раннего утра жаловался на сбои со связью у пользователей Activ/Kcell.