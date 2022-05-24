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    Операторам в банках Казахстана закроют открытый доступ к базам данных клиентов

    24 Мая 2022, 15:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработали базу согласий. Благодаря ей, операторы в ЦОНах и банках смогут получить доступ к персональным данным клиента только после подтверждения через смс-код, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    А после завершения обслуживания в банках казахстанцы смогут и вовсе отозвать согласие на обработку своих персональных данных.

    «Сегодня эра данных. Для того, чтобы получить доступ к вашим данным, надо быть или оператором ЦОНа, либо оператором банка. И у них неимоверное количество данных, куда они получают доступ. Для того, чтобы такого всеобъемлющего доступа не было, мы сформировали базу согласий. Что это такое? Раньше, когда человек приходил в банк, ему подсовывали бумажку, где маленькими буквами написано, что он дает согласие на всю жизнь на обработку своих персональных данных. Никто особо согласие не читал, все его подписывали, и оно отправлялось в архив. Теперь мы сделали так, чтобы все эти согласия оформлялись в цифровом виде и к нам в базу падали», - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на встрече с жителями Актюбинской области.

    По его словам, на сегодня такой подход в работе практикуется в специализированных ЦОНах. Прежде чем начнется обслуживание клиента, оператор спрашивает у него номер телефона, куда приходит смс-код. И только после введения кода оператор сможет начать работу с персональными данными.

    «Это сделано не для того, чтобы усложнить процесс, а чтобы защитить ваши данные», - добавил министр.

    Он отметил, что база согласий постепенно будет вводиться во всех банках.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Банки Актюбинская область Экономика Регионы Цифровой Казахстан Общество
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