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    Оператора Кашагана могут оштрафовать на 5,1 миллиарда долларов

    30 Марта 2023, 14:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве экологии РК подтвердили факт обращения в суд с требованием привлечь к ответственности North Caspian Operating Company - оператора нефтяного месторождения Кашаган за экологические нарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в ведомстве, поводом для обращения стал факт хранения больших объемов серы сверх предусмотренных объемов.

    Как пишет Bloomberg, Казахстан подал иск к гигантскому нефтяному предприятию Кашаган на сумму около 2,3 триллиона тенге (5,1 миллиарда долларов) в виде штрафов за охрану окружающей среды. При этом, как уточнили в Минэкологии, сумму штрафа должен определить суд. Время проведения заседания суда еще не известно.

    6 марта департамент экологии по Атырауской области провел проверку деятельности компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.».

    Проверка выявила следующие нарушения экологического законодательства:

    - осуществляется сверхнормативное размещение серы на площадках складирования УКПНГ «Болашак» в объеме более 1 млн тонн;

    - без согласованных проектных документов и экологического разрешения эксплуатируется временная площадка хранения серной кислоты для регенераций отработанной щелочи;

    - не в полном объеме исполняется план мероприятий по охране окружающей среды;

    - без соответствующей очистки осуществляется сброс сточных вод в пруд испаритель;

    - не выполняются требования, предусмотренные в заключении государственной экологической экспертизы;

    - без согласования с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды осуществлено перепрофилирование шламоуловителя;

    - осуществлено сжигание неочищенного сырого газа на факелах без экологического разрешения;

    - без наличия разрешительных документов осуществлено самовольные эмиссии на испарительных емкостях объекта ЖКЗЕ.

    По вышеуказанным фактам в отношении Компании возбуждено административное производство по ч.1 ст.324, ч.1 ст.325, ч.1 ст.326, ч.1 ст.328, ч.3 ст.331, ч.2 ст.332 КоАП РК.

    В настоящее время на основании поступившего ходатайства Компании, возбужденные материалы находятся на рассмотрении в административном суде города Атырау. Результаты судебного разбирательства будут опубликованы дополнительно.

    Отметим, что акционерами NCOC являются нацкомпания КазМунайГаз, Eni, Shell, ExxonMobil, Total, CNPC и Inpex.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Атырауская область Экология Минэкологии
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