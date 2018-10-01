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Оператор фильма «Амре» получил спецприз на фестивале в Грузии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оператор художественной ленты «Амре», Максим Осадчий («9 рота», «Сталинград») удостоен специального приза от компании Panasonic на Международном фестивале кино- и телеоператоров Golden Eye («Золотой глаз»), прошедшем в Тбилиси. Также картина была награждена специальным дипломом фестиваля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Казахфильм».
Напомним, биографическая драма «Амре», вышедшая в общенациональный прокат в апреле текущего года, повествует о жизни казахского самородка - драматического тенора Амре Кашаубаева. Картина снята киностудией «Казахфильм» им. Ш. Айманова и компанией «DAR Play» по заказу Министерства культуры и спорта РК.
Международную съемочную группу возглавил американский режиссер-постановщик Джефф Веспа (Jeff Vespa). Автор сценария - Бенжамин А. ван дер Вин (Benjamin A. van der Veen). Главная роль в фильме досталась Санжару Мадиеву, также в фильме сыграли Еркебулан Даиров, популярный британский актер Бен Алдридж (Ben Aldridge), австралийская и американская актриса Эбби Корниш (Abbie Cornish), известная по фильмам «Область тьмы», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и другие.
Фестиваль Golden Eye проводится в Грузии с 2009 года и является одним из самых известных мероприятий Международного фонда инновационных технологий. Организаторы оказывают поддержку в профессиональной деятельности кино и телеоператоров, придают стимул в их работе, отбирают лучшие проекты.
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