Оператор фильма «Амре» получил спецприз на фестивале в Грузии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оператор художественной ленты «Амре», Максим Осадчий («9 рота», «Сталинград») удостоен специального приза от компании Panasonic на Международном фестивале кино- и телеоператоров Golden Eye («Золотой глаз»), прошедшем в Тбилиси. Также картина была награждена специальным дипломом фестиваля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Казахфильм».

Напомним, биографическая драма «Амре», вышедшая в общенациональный прокат в апреле текущего года, повествует о жизни казахского самородка - драматического тенора Амре Кашаубаева. Картина снята киностудией «Казахфильм» им. Ш. Айманова и компанией «DAR Play» по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Международную съемочную группу возглавил американский режиссер-постановщик Джефф Веспа (Jeff Vespa). Автор сценария - Бенжамин А. ван дер Вин (Benjamin A. van der Veen). Главная роль в фильме досталась Санжару Мадиеву, также в фильме сыграли Еркебулан Даиров, популярный британский актер Бен Алдридж (Ben Aldridge), австралийская и американская актриса Эбби Корниш (Abbie Cornish), известная по фильмам «Область тьмы», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и другие.

Фестиваль Golden Eye проводится в Грузии с 2009 года и является одним из самых известных мероприятий Международного фонда инновационных технологий. Организаторы оказывают поддержку в профессиональной деятельности кино и телеоператоров, придают стимул в их работе, отбирают лучшие проекты.