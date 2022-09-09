Оперативный штаб в ВКО держит на особом контроле ситуацию с пожарами

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – По последним данным штаба, на трех из девяти участков пожар ликвидирован, на одном – ситуация остается напряженной. В тушении принимают участие 1 тыс. 167 человек, 123 единицы техники, два вертолета МИ-8, два вертолета МИ-2, Еврокоптер, четыре топливозаправщика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфорцентр ВКО.

По данным оперативного штаба, ситуация с пожарами в регионе находится на постоянном контроле. На сегодня полностью ликвидированы пожары в селе Таргын Уланского района и в поселке Каменный карьер Глубоковского района. Локализован пожар в селе Каратал Катон-Карагая. Пострадавших нет, населенным пунктам ничего не угрожает.

«Напряженной остается ситуация в Курчумском районе. Шквальный ветер осложняет работу огнеборцев, сейчас на ликвидации пожара работают почти 300 человек два вертолета и 34 единицы техники. Работы здесь не прекращаются и в ночное время. Огню не дали распространиться в направлении населенных пунктов. В районе Алтай работают два вертолета, сброшено более 150 тонн воды. На борьбу с огнем брошены все силы и средства. Пожару не дали распространиться, идет тушение очага. Я провел переговоры с министром по ЧС, в область прибудут еще два вертолета для тушения пожара в труднодоступных горных местах. Ситуация полностью контролируется, на местах работают специалисты лесоуправления, ДЧС, местные исполнительные органы, задействована техника крестьянских хозяйств», - сообщил глава региона Даниал Ахметов на своей странице в Instagram.

Вчера состоялось заседание штаба под председательством акима области. Согласно актуальным данным, пожара в селе Каменный карьер и в селе Тарханка Глубоковского района, полностью ликвидирован. Продолжается работа по ликвидации пожаров в Курчумском районе. Здесь горят кустарники и сухая трава, ситуация осложнена шквальным ветром.

Аким области заверил, что угрозы для населения нет, эвакуация не планируется, ситуация в каждом районе находится на особом контроле.

Ранее сообщалось, что седьмые сутки тушат пожар в районе Алтай ВКО. Глава государства заслушал отчеты акимов о ходе ликвидации пожаров.