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      Абайская область

    Оперативный штаб создан в связи с пожарами в области Абай

    15 Июля 2023, 18:46

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Оперативный штаб создан в связи с пожарами в области Абай. Об этом сообщил начальник дежурной части центра управления в кризисных ситуациях Эльдор Раимбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На данный момент в ситуационном центре МЧС Казахстана создан оперативный штаб для ликвидации последствий природного пожара. На данный момент площадь пожара по информации лесоохраны составляет 350 га, из них лесонасаждения - 150 га. Для определения масштабов и термоточек применяется геопортал, согласно которому вся информация поступает в оперативный штаб. Налажена прямая телефонная связь с командно-составным пунктом, где непосредственно проводится ликвидация и принятие решений», - отметил он.

    Сообщается, что для оценки обстановки и принятия решений на место пожара прибудет министр по ЧС.

    «Дополнительно привлечены вертолеты и воздушные суда Министерства по ЧС. Вся информация, которая будет поступать с ситуационного зала, будет обрабатываться и непосредственно направляться руководителям для ликвидации пожара. На данный момент пожар находится на контроле», - добавил спикер.

    Ранее из-за пожара у озер Шошкалы в Бескарагайском районе области Абай объявили режим ЧС.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Происшествия МЧС Пожар Абайская область
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