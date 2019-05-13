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Оперативный штаб развернут на месте ликвидации возгорания полигона ТБО в Степногорске

13 Мая 2019 13:21 145
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Оперативный штаб развернут на месте ликвидации возгорания полигона ТБО в Степногорске

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Возгорание полигона ТБО, из-за которого вот уже практически две недели  жители города Степногорска дышат зловонным дымом, обещают ликвидировать сегодня днем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу  акимата Степногорска.

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Как уточнили в ведомстве, 1 мая в городе загорелся полигон твердо-бытовых отходов.

«Компанией ТОО «Курылыс МТК»,  обслуживающей полигон, совместно со специализированной пожарной частью ДЧС Акмолинской области, были проведены мероприятия по локализации и недопущению распространения огня за пределы полигона. Благодаря принятым мерам возгорание было ликвидировано  на следующий день. Однако в результате химических процессов внутри ТБО и завозимого мусора возгорание возобновилось», - рассказали в пресс-службе акимата Степногорска.

Как было отмечено, для ликвидации возгорания по поручению акима области Ермека Маржикпаева  на месте был развернут оперативный штаб под руководством заместителя акима Аскар Муратулы, задействовано 32 единицы техники.

«На  сегодня удалось сократить площадь задымления с 3000 м² до 700 м². Основные очаги возгорания планируется ликвидировать сегодня  к 14.00. В дальнейшем будет осуществляться окарауливание, проливка и ликвидация мелких очагов возгорания», - сообщил аким  города Степногорска Еркебулан Баяхметов.

Напомним, ранее ликвидация возгорания затруднялась отсутствием специализированной техники, а также тлением ТБО.

 


Оперативный штаб развернут на месте ликвидации возгорания полигона ТБО в Степногорске  
Оперативный штаб развернут на месте ликвидации возгорания полигона ТБО в Степногорске 

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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