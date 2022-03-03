Оперативный штаб и горячую линию по логистике и транспорту создали в МИИР
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с обострением ситуации между странами Европейского Союза и Российской Федерацией и возникающими проблемами в области международных транспортных перевозок в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК создан оперативный штаб по реагированию на проблемные вопросы. Штаб возглавил министр Каирбек Ускенбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
Оперативный штаб создан для помощи и информационной поддержки бизнес-субъектов и участников международных грузоперевозок автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом.
В этой связи на базе ситуационного центра МИИР РК открыта горячая линия.
По возникающим вопросам просим обращаться в call-центр по номерам: +7 708 088 0800; +7 (7172) 98-35-35
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