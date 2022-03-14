Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Оперативный штаб для работы с предприятиями-экспортёрами создан в Карагандинской области

    14 Марта 2022, 16:48

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в связи с мировой ситуацией заработал оперативный штаб для работы с предприятиями-экспортёрами. Возглавляет его заместитель акима региона Ермек Алпысов. Все возникающие вопросы будут решаться оперативно, в ручном режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил глава области Женис Касымбек на аппаратном совещании.

    «У нас большое количество предприятий тесно связано с внешним рынком. Мы создали оперативный штаб в регионе, с прошлой недели он оперативно работает. Будем в ежедневном режиме держать связь с каждым предприятием-экспортёром, со всеми крупными работодателями. Мониторить ситуацию, в ручном режиме решать все вопросы, связанные и с отгрузкой экспортной продукции, и с ситуацией в трудовых коллективах. Это важнейший вопрос, исходя из ситуации, которая складывается в мире. Самое главное – сохранение рабочих мест, благосостояние наших граждан», – отметил глава области.

    Он поручил акимам городов и районов теснее работать со всеми промышленными предприятиями. Также необходимо вести постоянный мониторинг объёмов внутренней и внешней торговли.

    Кроме того, особое внимание будет уделяться инвестиционной активности компаний.

    «На этот год объёмы инвестиций запланированы на уровне 850 млрд тенге, с ростом на 40 млрд тенге к результату 2021 года. Эту задачу мы должны выполнить», – подчеркнул Женис Касымбек.

    О показателях социально-экономического развития области за два месяца доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов. По его информации, промышленной продукции произведено на 760,3 млрд тенге, с ростом на 6,5%. В обрабатывающей промышленности увеличилось производство проката плоского – на 17,6%, стали – на 7,8%, чугуна – на 4,6%, карбида кальция – на 2,9%.

    В сельском хозяйстве объём валовой продукции составил 27,1 млрд тенге. В области увеличилось производство мяса и молока.

    Сохраняются положительные темпы в строительстве. За два месяца введено 92,6 тыс. кв. метров жилья, с ростом на 0,4% к уровню аналогичного периода 2021 года.

    В целом на 2022 год перед областью стоит задача обеспечить рост экономики на 3,4%. В промышленности целью поставлен двухпроцентный рост, с достижением объёмов в 4,3 трлн тенге.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Промышленность Экономика Регионы Казахстана Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии
    Мурал с изображением снежного барса восстановили в Алматы
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Cтартовал международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын»
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу