Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Оперативный штаб для помощи детям работает в Костанайской области

    4 Сентября 2022, 16:56

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области при оперативном штабе работают специалисты для поддержки и оказания помощи детям из пострадавших населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Для организации оперативной помощи детям Министерство просвещения организовало работу круглосуточных горячих линий: Telegram-чат «Bala gorqau» – 87761707383, +7 777 183 6567, +77013786629.

    В регион командированы вице-министр просвещения Гани Бейсембаев и заместитель председателя Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев. В школах организованы эвакоприемные пункты. Дети обеспечены теплой одеждой и горячим питанием.

    «До стабилизации ситуации более 3000 школьников региона будут обучаться дистанционно. Для этого сотрудники штаба совместно с представителями управления образования Костанайской области создадут все условия. Дети, которым нужна помощь, находятся в школах, они в безопасности, их здоровью ничего не угрожает», – сообщил вице-министр просвещения Гани Бейсембаев.

    Для оказания поддержки эвакуированным детям в Минпросвещения РК предложили родителям отправить детей в Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», где созданы условия для проживания и обучения. Так уже делали во время возникавших ранее чрезвычайных ситуаций.

    Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

    Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии «AMANAT». Костанайские заводы тоже окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Костанайская область Образование Происшествия Регионы Общество Пожар Минпросвещения РК Костанай Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Камыш горит на болотах в СКО
    Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    150 тонн воды сбросили на горящий камыш в Акмолинской области
    Побои детей в Шымкенте прокомментировали в Минпросвещения
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь