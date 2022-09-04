Оперативный штаб для помощи детям работает в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области при оперативном штабе работают специалисты для поддержки и оказания помощи детям из пострадавших населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Для организации оперативной помощи детям Министерство просвещения организовало работу круглосуточных горячих линий: Telegram-чат «Bala gorqau» – 87761707383, +7 777 183 6567, +77013786629.

В регион командированы вице-министр просвещения Гани Бейсембаев и заместитель председателя Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев. В школах организованы эвакоприемные пункты. Дети обеспечены теплой одеждой и горячим питанием.

«До стабилизации ситуации более 3000 школьников региона будут обучаться дистанционно. Для этого сотрудники штаба совместно с представителями управления образования Костанайской области создадут все условия. Дети, которым нужна помощь, находятся в школах, они в безопасности, их здоровью ничего не угрожает», – сообщил вице-министр просвещения Гани Бейсембаев.

Для оказания поддержки эвакуированным детям в Минпросвещения РК предложили родителям отправить детей в Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», где созданы условия для проживания и обучения. Так уже делали во время возникавших ранее чрезвычайных ситуаций.

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии «AMANAT». Костанайские заводы тоже окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге.



