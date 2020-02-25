Оперативный противопаводковый штаб создан в акимате района «Байконыр» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ожидающимся повышением температуры и возможным таянием снега, акимат района «Байконыр» перешел на усиленный режим работы. По поручению акима Нурбола Нурсагатова создан оперативный противопаводковый штаб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аппарата акима района «Байконыр» города Нур-Султан.

В настоящее время для предотвращения паводков в весенний период очистка и вывоз снега из частного сектора ведется в три смены, ежедневно очищаются арычно-лотковые системы водопонижения. В 39 частных домах, где существует наибольшая угроза подтопления, будут установлены стационарные насосные станции для откачки воды в случае необходимости. Сотрудниками управления по ЧС района «Байконыр» и аппарата акима района на постоянной основе проводится проверка на проблемных участках, подверженных подтоплению, ведется работа по разъяснению правил безопасности с населением жилых массивов.

Как сообщили в аппарате акима, в районе «Байконыр» имеется 12 подтопляемых участков, там расположены 453 жилых дома (проживают 1493 человек). В случае ЧС акимат района «Байконыр» готов к эвакуации населения, подготовлены пункты временного размещения с предоставлением питания.

В случае ЧС жители могут круглосуточно обращаться в аппарат акима района «Байконыр» по тел: 55-73-76, 55-73-78, а также к главному инспектору акима по жилым массивам «Кирпичный», «Казгородок» Хасенову Тохтару Ерсаиновичу по тел: +7 (701) 999-85-75 и к главному инспектору акима по жилому массиву «Өндіріс» Сейтханову Дархану Бахытовичу по тел.: +7 (702) 818-11-88.