Оперативные меры Правительства призваны не допустить роста цен и спекуляций на рынке - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одобренный в Правительстве План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации предполагает системный подход к решению проблем. Таким мнением поделился ведущий научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает Ермек Токтаров, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на заседании Мажилиса Парламента РК 11 января поставил перед новым Правительством конкретные задачи по улучшению социально-экономической ситуации в стране. Главный акцент был поставлен на повышении реальных доходов населения.

«В течение недели Правительством РК был разработан План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации. План по стабилизации предполагает системный подход к решению проблем. Предполагается реализация 51 мероприятия по всем направлениям государственной поддержки бизнеса и социальной политики», - рассказал эксперт.

«Логично, что в первую очередь была поставлена задача по сдерживанию инфляции. Правительство рассмотрело возможные меры по предотвращению роста цен на социально значимые продукты и тарифов на коммунальные услуги. Был введен запрет на вывоз с территории страны крупного и мелкого рогатого скота до июля, а также картофеля и моркови до апреля текущего года. Такая мера позволит наполнить внутренний рынок наиболее востребованной продукцией - мясом и овощами. Это в свою очередь должно стабилизировать цену на данные товары», - добавил Ермек Токтаров.

Ведущий научный сотрудник КИСИ также пояснил, что важной мерой является введение запрета на вызов ГСМ из Казахстана, а также установление предельных цен на них.

«Так, в зависимости от региона, цена сжиженного газа для авто зафиксирована в пределах 50-75 тенге за 1 литр. Предельные цены на дизельное топливо установлены в пределах 230-260 тенге за литр. Бензин самых востребованных марок АИ-92 и АИ-93 будет стоить не больше 182 тенге на литр. Фиксация цен на топливо позволит сделать стоимость транспортировки более предсказуемой. Снижение транспортных расходов должно стабилизировать цены на товары и услуги», - говорит эксперт.

Ермек Токтаров считает, что оперативные меры Правительства РК призваны не допустить роста цен и спекуляций на рынке.

«В ближайших планах кабинета министров стоит разработка до марта текущего года Программы повышения доходов населения. Все принимаемые меры направлены на решения именно этой задачи. Очевидно, что граждане также должны предпринимать действия для повышения своих доходов. Пересмотр государством социально-экономической повестки следует воспринимать как сигнал к началу активных действий. Повышение деловой активности предпринимателей, а также поддержание работы действующих предприятий станет наиболее эффективной мерой социальной поддержки. Стабильное трудоустройство граждан и возможность планирования расходов в условиях предсказуемой ценовой политики – важные аспекты повышения качества жизни населения», - заключил Е. Токтаров.

Напомним, на заседании Правительства от 18 января был одобрен План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.