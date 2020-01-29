Оперативно реагировать на обращения граждан по качеству медпомощи поручил Бердибек Сапарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев провел в Министерстве здравоохранение селекторное совещание по проблемным вопросам в сфере здравоохранения, где отметил, что руководством страны уделяется особое внимание развитию системы здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Правительством принята госпрограмма развития здравоохранения на 2020-2025 года, на ее реализацию предусмотрено 3,2 триллиона тенге. Новая госпрограмма направлена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни казаxстанцев до 75 лет. Проведена большая подготовительная работа для внедрения системы ОСМС и с 1 января она запущена. Однако имеется ряд проблем, на которые указал Глава государства в ходе расширенного заседания Правительства», - подчеркнул он.

Так, в ряде регионов наблюдается рост материнской и детской смертности, недостаточная работа по предупреждению и профилактике заболеваний, отмечается неудовлетворенность населения качеством оказываемых медицинских услуг.

Он заострил внимание на фактах позднего реагирования на жалобы граждан по качеству медпомощи для населения, которые находят место в СМИ и соцсетях. В частности, больше всего нареканий фиксируется в Нур-Султане, Акмолинской, Атырауской, Павлодарской, Мангистауской областях.

О принимаемых мерах по решению проблемных вопросов доложили министр здравоохранения Е.Биртанов, вице-министры Л.Актаева, К.Надыров, О.Абишев, заместители акимов Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской областей, Нур-Султана, руководители ряда медицинских учреждений.

По итогам поездок членов штабов в регионы были обозначены два основных риска, решение которых зависит от местных исполнительных органов. Это недостаточный уровень знаний НПА у медработников, что ведет к возникновению проблем с доступностью и качеством медуслуг. Следующим сдерживающим фактором является неготовность инфраструктуры под увеличенные объемы медпомощи.

Всего на сегодня актуализировано 83% неформально занятого населения, остаются не актуализированными порядка 452 тыс. человек или 3% от населения, в числе которых числятся умершие либо выехавшие за пределы страны. Низкие показатели в Нур-Султане – 72%, СКО – 75%. Численность не прикрепленного к организациям ПМСП населения, составляет 286,5 тыс. человек. Некачественно работа проводится в Кызылординской области, Алматы, Нур-Султане. До апреля текущего года организациям ПМСП необходимо завершить отработку по прикрепленному населению по всем категориям, льготникам, работающим.

Следующий проблемный вопрос касается нерегулярности платежей за наемных работников. В настоящее время из 5,4 млн. наемных работников, за которых поступили платежи за последние 12 месяцев, имеются риски «выпадения» из системы ОСМС 537 тыс. наёмных работников ввиду нерегулярности уплаты отчислений. В данном направлении необходимо усилить работу в Алматы, Акмолинской, Алматинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

По словам вице-министра здравоохранения Лязат Актаевой, в целях своевременности предоставления населению консультативно-диагностических услуг, включая КТ, МРТ, УЗИ, регионам необходимо ускорить заключение договоров соисполнения на оказание КДУ.

По данным Министерства здравоохранения, финансирование в регионах с учетом ОСМС увеличилось в среднем на 43%, объем на консультативно-диагностические услуги увеличен в 5,4 раза, на восстановительное лечение и паллиативной помощи более чем в 7,4 раза.

В заключение вице-премьер Бердибек Сапарбаев, поручил Минздраву и местным исполнительным органам в кратчайшие сроки обеспечить решение всех поставленных проблемных вопросов, в том числе по внедрению ОСМС, разъяснению проекта Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, принять меры по повышению качества медицинских услуг, укреплению материально-технической базы, своевременному реагированию на жалобы населения.