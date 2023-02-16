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      Северо-Казахстанская область

    Оперативно обеспечить школы спецохраной поручил аким СКО

    16 Февраля 2023, 11:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров поручил оперативно провести конкурсы для обеспечения школ специализированной охраной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы главы региона, на аппаратном совещании Айдарбек Сапаров дал ряд поручений после происшествия в школе №4 в Петропавловске.

    «Поручаю акимам районов провести совещание с директорами школ. Все вопросы держите на жестком контроле. Необходимо обеспечить школы специализированной охраной. Оперативно проведите все конкурсы», — сказал аким области.

    13 февраля подросток напал с топором на учащихся школы №4. Пострадали трое детей, двое до сих пор находятся в больнице. Несовершеннолетнего задержали, суд санкционировал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Расследование проводится по двум статьям уголовного кодекса. Предварительно установлено, что подросток проходил лечение в центре психического здоровья в Алматы.

    На экстренном совещании в Министерстве просвещения первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов пообещал провести весь комплекс исчерпывающих мероприятий, чтобы не допустить повторения случаев нападения. Министр просвещения Гани Бейсембаев поручил усилить контроль за входящими в школы лицами.

    Созданная в регионе рабочая группа сейчас проверяет наличие средств безопасности на объектах образования. Специализированная охрана есть в 23 школах области, по правилам требуется еще в 27.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Безопасность Регионы Петропавловск школа
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