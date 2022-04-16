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    Операцию против браконьеров проводят на Бухтарме

    16 Апреля 2022, 20:47

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест» проводится с 16 апреля по 30 мая на Бухтарминском водохранилище, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Зайсан-Иртышской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в Instagram.

    Как сообщили в инспекции, операция стартовала на территории района Алтай, в целях оказания содействия органам рыбохраны по пресечению фактов браконьерства, незаконного провоза, приобретения, сбыта рыбы и рыбной продукции в период нереста рыб.

    Напомним, Бухтарминское водохранилище – крупнейший искусственный водоем на реке Иртыш, расположенный в Восточно-Казахстанской области в 100 км от города Усть-Каменогорск.

    Между тем, за первую неделю стартовавшей в Атырау рыбоохранной операции «Бекире-2022» из незаконного оборота изъята почти тонна рыбы, рыбоохранная операция традиционно проходит с апреля по май.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Экология
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