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    Операцию по удалению гигантской миомы провели в Атырау

    24 Января 2023, 02:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Врачи Атырауской областной больницы удалили у пациентки 8-килограммовую миому матки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам врачей, 53-летняя пациентка при обращении в приемное отделение жаловалась на боли в животе, тошноту, рвоту, слабость, головокружение и кровотечение. По результатам полного обследования врачами поставлен диагноз: гигантская миома матки, узловой некроз, анемия средней степени тяжести».

    Заведующая гинекологическим отделением областной больницы Жанаргуль Бекенова, врачи-гинекологи Инкар Ондасынова, Максат Туганбаев успешно провели операцию, пациентка в настоящее время получает интенсивное лечение.

    Фото: региональная служба коммуникаций Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение
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