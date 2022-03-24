Операцию по спасению косули развернули в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске развернули целую операцию по спасению косули, застрявшей в ограждении жилого дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

«Жители улицы Машиностроителей обнаружили косулю у себя на территории жилого дома. Бедное животное застряло в ограждении, сломав себе рожки. Косуля потеряла много крови», - сообщила пресс-служба ДЧС в Instagram.

Она была в тяжёлом состоянии. Первые часы жители и волонтеры сами справлялись своими силами с оказанием помощи животному, затем обратились к ветеринару и спасателям ДЧС ВКО.

Когда ветеринар клиники «Зоовита» осмотрел животное и оказал ему медпомощь, было принято решение транспортировать косулю в местный зоопарк. Спасатели ДЧС ВКО на спецтехнике аккуратно доставили «пострадавшего» парнокопытного в местный зоопарк.



