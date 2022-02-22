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    Операцию на открытом сердце успешно провели в Актау

    22 Февраля 2022, 03:33

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской областной многопрофильной больнице провели аортокоронарное шунтирование сердца, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Операция была проведена с участием врача-кардиохирурга Президентской клиники Ермагамбета Куатбаева, врача-кардиохирурга МОМБ Асылбека Анетова, врача-анестезиолога – реаниматолога МОМБ Маулена Жумадиллаева, врача-перфузиолога МОМБ Жанибека Аширова.

    «Пациентка 64–х лет, жительница города Актау, пожаловалась на боли за грудиной, жгучего характера. Несколько лет состоит на учете у кардиолога. Жалобы на боли в области сердца усилились, недели две назад пациентка перенесла инфаркт миокарда. После тщательного медицинского осмотра, выяснилось, что один из сосудов сердца полностью закрылся. Эта операция была направлена на восстановление кровотока сердечной мышцы», — рассказал руководитель кардиохирургического центра Мангистауской областной многопрофильной больницы Талгат Жакиев.

    Сложность операции заключается в том, что она проходила в условиях вспомогательного искусственного кровообращения, т.е. во время операции работа сердца и легких полностью останавливается, функцию этих органов выполняет аппарат искусственного кровообращения.

    «Длительность операции составила 2,5 часа. Сейчас пациентка отходит от наркоза, в течение последующих двух-трех часов ожидается пробуждение. На следующий день будет переведена в палату», - сказал Талгат Жакиев.

    Отметим, операция была проведена бесплатно по линии фонда ОСМС.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Здравоохранение Мангистауская область
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