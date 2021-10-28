Операция «Жусан»: 77 женщин отказались от радикальной идеологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане проходит VII Международная выставка-конференция по вопросам совершенствования мер антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении и противодействия террористическим угрозам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня гости конференции обсуждают актуальное состояние информационной безопасности в Казахстане, практические исследования и разработки ведущих поставщиков средств защиты.

Мероприятие проходит под патронатом Антитеррористического центра КНБ РК.

На конференции выступил руководитель подразделения Штаба Антитеррористического центра Жанарбек Джанабаев. Спикер рассказал об отраслевом подходе к антитеррористической защите объектов, уязвимых в террористическом отношении, о текущем состоянии, проблемах и путях решения.

«Как всем известно, для снижения рисков терроризма казахстанских граждан, состоящих в рядах ДАИШ в Сирии, реализована гуманитарная операция «Жусан». Перед операцией была проведена подготовительная работа, был специальный выезд спецгруппы в Сирию, разработана программа реабилитации. Всего возвращены 607 граждан Казахстана, включая 37 мужчин, 157 женщин, 413 несовершеннолетних детей, из них 34 сирот. 59 человек привлечены к уголовной ответственности. Комплекс мер по адаптации и реабилитации позволил перевести на традиционный Ислам 88 женщин, 77 женщин отказались от радикальной идеологии. Наш опыт сейчас вызывает активный интерес у ряда стран», - отметил руководитель подразделения Штаба Антитеррористического центра Жанарбек Джанабаев.

По его словам, с учетом складывающихся с 2000 годов и осложнения обстановки приняты меры по выстраиванию и развитию в Казахстане общегосударственной системы противодействия религиозному экстремизму и терроризму, его постоянному совершенству.

«Исходя из сложной обстановки, в пресечении террористической деятельности вовлечены все ресурсы специальных, правоохранительных, государственных органов. Постоянно совершенствуется взаимодействие между ними», - добавил он.