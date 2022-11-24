Операция по повторному протезированию в ВКО доступна бесплатно

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в отделении ортопедии Восточно-Казахстанской областной больницы имплантируют около 500 эндопротезов тазобедренных и коленных суставов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Однако, со временем эндопротезы подлежат замене, ведь даже качественные зарубежные протезы имеют свой срок службы и изнашиваются. Стоимость такой операции – около двух миллионов тенге, но для тех, кто застрахован в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) все делается бесплатно.

Житель села Куйган в Тарбагатайском районе 60-летний Советкан Шектибаев недавно воспользовался высокотехнологичной медицинской услугой по замене изношенного протеза коленного сустава. Она называется ревизионным протезированием.

«Я вернулся к обычной жизни, ведь для человека из села это очень важно, я почти всегда был на коне – в буквальном смысле, и когда заболел, любое передвижение стало проблемой. Было больно, так как вся жидкость из коленных чашек пропала, что привело к деформации», рассказывает мужчина.

Сегодня он вполне самостоятельно управляется по дому, забыв про боль, и скачет на коне, как ни в чем не бывало.

По словам заведующего отделением ортопедии ВК ОБ Думана Толеубековича, повторное (ревизионное) протезирование является более сложным вмешательством, имеет больший риск осложнений, по сравнению с первичным. Операцию осложняют рубцовые изменения тканей, истончение костей, образовавшиеся костные дефекты, прогрессирующие болезни пациента и другие факторы.

Ежегодно в нашей больнице проводятся около 30 ревизионных протезирований тазобедренных и коленных суставов, - отмечает врач. - Иногда используются донорские импланты из нашего собственного банка костной ткани, заготовленные нашими же врачами.

Чтобы увеличить срок службы эндопротеза, заведующий отделением ортопедии ВК ОБ Думан Бакербеков советует пациентам избегать инфекций, воспалений, следить за весом, вести активный образ жизни, но без чрезмерных нагрузок, заниматься профилактикой остеопороза, избегать травм. При соблюдений этих условий современные качественные эндопротезы могут служить пациенту всю его жизнь без замены.





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