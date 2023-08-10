Операция «Карасора»: более 8,5 тонн наркотиков изъято за два месяца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C 1 июня на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора», направленное на противодействие культивированию, заготовке и вывозу конопли из южных регионов страны, передает МИА «казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«За два месяца проведения операции полицейскими выявлено 678 наркопреступлений, в том числе 299 фактов сбыта, 126 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере, 2 факта содержания притона для потребления наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 8,5 тонн наркотических средств, из них 67 кг героина, 1 тонна 175 кг марихуаны, 94 кг гашиша и 23,7 кг синтетики»,- сообщили в департаменте по противодействию наркопреступности МВД.

Ликвидирована деятельность трех организованных преступных групп, в составе которых 25 участников, двое из них – иностранные граждане. У них обнаружено около 72 тонн различных прекурсоров, приготовленных для производства синтетических наркотиков, 7 ящиков с лабораторным оборудованием, 40 кг марихуаны и свыше 4 кг гашиша.

В период проведения спецоперации в Кызылординской, Жамбылской, Турестанской областях и в городе Шымкенте установлено 183 факта культивирования наркосодержащих растений. Для выявления таких плантаций культивированной конопли применяются вертолеты Национальной гвардии и дроны Министерства обороны.

С их помощью выявлено 4 наркоплантации, где преступниками выращивалось около 8 тысяч кустов «индийской конопли», из которой изготавливается марихуана с повышенным содержанием тетрагидроканнабинола.

Не остаются без усиленного контроля и северные регионы страны. Полицейскими Павлодарской области пресечен факт контрабанды 67 кг героина и 10 кг гашиша. Наркотики перевозились иностранцем замаскированными под арбузы. Выявлено 4 нарколаборатории, задержано 11 подозреваемых, изъято 2 тонны прекурсоров и 22 кг готового к реализации мефедрона. Спецоперация «Қарасора» продолжается.