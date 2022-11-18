Операции на позвоночнике неродившегося ребенка будут выполнять в РК – Серик Акшолаков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют делать операции на позвоночнике детям, которые еще не родились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В программе «Сұхбат» Лейлы Султанкызы на телеканале «Jibek Joly» выступил председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии», высококвалифицированный нейрохирург Серик Акшолаков.

«Недавно к нам приезжал известный нейрохирург из Флориды (Samer Elbabaa). Я с ним познакомился еще раньше, в США, Этот профессор выполняет нейрохирургические операции при нарушениях развития позвоночника у плода в матке (болезнь Spina Bifida). Такие операции делают в 3-4 государствах мира. Этот нейрохирург выполнил уже много таких операций», – сказал Серик Акшолаков.

Руководитель центра отметил, что нейрохирурги в США хорошо информированы о медицинских организациях Казахстана.

«Профессор специально приехал в Казахстан на один день, подробно ознакомился с работой нашего центра. После доклада американского ученого наши молодые специалисты задали ему вопросы на интересующие их темы. В нашем центре 90% молодых хирургов и других сотрудников свободно владеют английским языком. Они представляют свои научные работы на зарубежных форумах, показывают за границей достижения Национального центра нейрохирургии. Зарубежный ученый удивился тому, как хорошо наша молодежь владеет английским языком, международными медицинскими терминами», – сообщил Серик Акшолаков.

По его словам, в будущем планируется проводить подобные операции в Казахстане.

«В рамках этого визита мы провели с американским нейрохирургом соответствующие переговоры, согласовали план проведения указанной операции в нашей стране. Если эту болезнь не лечить своевременно, у ребенка после рождения развивается паралич. После такой операции создаются условия для предупреждения паралича у ребенка», – сказал ученый.



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