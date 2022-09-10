Open air в поддержку реформ Президента собрал 25 тыс. человек - AMANAT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партией «AMANAT» в поддержку реформ Главы государства Касым-Жомарта Токаева организован концерт под открытым небом «Береке – бірлікте!». Мероприятие состоялось в столице на территории ЭКСПО. Зрителями концерта стали более 25 тыс. жителей и гостей города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, депутат Мажилиса Парламента от «AMANAT» Елнур Бейсенбаев, обращаясь к собравшимся, отметил важность реформы по ограничению президентского мандата одним сроком продолжительностью семь лет.

«Президентский срок без права переизбрания – политическая новация, которая в разы повысит избранному кандидату эффективность и ответственность за реализацию обещанных реформ перед народом. Так как второй возможности не будет. Кроме того, в ближайшие 20 лет мы увидим, как минимум трех вновь избранных президентов страны. Для недопущения правовых коллизий и разночтений необходимо внести соответствующие поправки в Конституцию уже в текущем году», - сказал народный избранник.

В свою очередь, другой депутат Мажилиса от партии «AMANAT» Геннадий Шиповских акцентировал на инициативе Главы государства отчислять 50 % инвестиционного дохода Нацфонда на счета детей до достижения ими 18 лет.

«Многие ставили в пример арабские страны, где практикуется подобная система и теперь также будет в Казахстане. По достижению совершеннолетия каждый молодой человек сможет использовать эти средства для приобретения жилья или на образование. Эта инициатива Президента – прямая забота о каждой семье», - подчеркнул Геннадий Шиповских.

По словам председателя молодежного крыла «Жастар Рухы» партии «AMANAT» Нуржана Жетписбаева, сегодня в стране очень активная молодежь, неравнодушная к происходящему вокруг.

«За последние три года «Жастар Рухы» объединило более 10 тыс. волонтеров, которые помогали гражданам во время событий в Арыси, Мактаарале и в период пандемии. Наша молодежь объединилась и во время пожаров в Костанайской области. Партия «AMANAT» собрала более 1 тыс. 200 тонн гуманитарной помощи в пунктах сбора во всех регионах. Глава государства высоко оценил и поблагодарил волонтеров за проделанную работу. Все это демонстрирует единство и сплоченность нашего народа», - отметил Нуржан Жетписбаев.

В этот вечер для жителей и гостей города выступили звезды казахстанской эстрады, среди которых Мирас Жугунусов, НАZИМА, Ninety One, Айқын Төлепберген, Ернар Айдар, Дильназ Ахмадиева, Yenlik, 2RAR, De Lacure, Ұлықпан Жолдасов, Алтынай Жорабаева, Бейбит Корган, Канат и Светлана Айтбаевы, Айдын Жұмабаев, Зарина Омарова, Естай Мукашев, Майра Ильясова, Хайролда Муратбек, Арайлым Рахым, а также артисты Государственной академической филармонии.