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    Опасный вирус по всей Европе может распространиться из-за изменения климата

    30 Августа 2023, 08:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Высокие температуры превращают Европу в идеальную среду обитания для клещей, переносящих ККГЛ - опасный вирус, который может привести к смерти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Смертельно опасное заболевание, передающееся через укусы клещей, которое обычно встречается на Балканах, в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, может вскоре распространиться по всей Европе. Ученые дают такой прогноз в связи с тем, что изменение климата заставляет насекомых перемещаться по континенту.

    Эксперты бьют тревогу по поводу возможной вспышки конго-крымской геморрагической лихорадки или ККГЛ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила ее в список 9 «приоритетных патогенов», которые могут вызвать пандемию.

    В этот перечень входят заболевания, которые, по мнению организации, представляют наибольшую угрозу для здоровья населения.

    Предупреждения ученых относятся не к гипотетическому будущему, а к тому, что уже происходит в Европе: в прошлом году в Испании был зарегистрирован случай заболевания этой смертельной болезнью.

    На самом деле, первые случаи заражения ККГЛ были зарегистрированы в 2011 году. В 2016-ом в Испании после укуса клеща скончался мужчина с этим диагнозом.

    В апреле в интервью журналу Modern Diplomacy Али Миразими, вирусолог из Каролинского института в Швеции, заявил, что клещи, переносящие вирус, «перемещаются по Европе в связи с изменением климата, когда лето становится длиннее и засушливее».

    Недавно вирус конго-крымской геморрагической лихорадки был обнаружен вИраке и Намибии, а в Пакистане от нее умерли два человека. В прошлом году в Ираке наблюдалась вспышка ККГЛ: с 1 января по 22 мая было зарегистрировано 212 случаев. В этом году их уже зафиксировали около 100, 13 - привели к летальному исходу.

    На юге Казахстана в июле текущего года выявили 53 случая заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой.

    Что такое ККГЛ?

    Впервые лихорадка была обнаружена в Крыму в 1944 году, отсюда ее название.

    Ее вызывает клещевой вирус из рода Nairovirus, относящийся к семейству Bunyaviridae. Симптомы: высокая температура, головные боли, боли в спине и суставах, боли в животе, рвота. Уровень смертности составляет от 10 до 40%.

    По данным ВОЗ, в тяжелых случаях симптоматика также включает желтуху, перепады настроения и нарушения сенсорного восприятия.

    Крупный рогатый скот, такие животные, как овцы и козы, особенно восприимчивы к вирусу. Человек может заразиться им при укусе клеща-переносчика и при контакте с кровью, либо тканями инфицированного животного во время или сразу после забоя.

    По этой причине большинство случаев заражения людей вирусом ККГЛ фиксируют у работников скотобоен и ветеринарных врачей.

    При укусе инфицированного клеща инкубационный период вируса у человека обычно длится от 3 до 9 дней. Люди могут передавать вирус друг другу при контакте с кровью, выделениями или другими биологическими жидкостями заражённых.

    Заболевшие выздоравливают примерно на девятый-десятый день после инфицирования. В самых тяжелых случаях смерть в среднем наступает на второй неделе болезни.

    Есть множество мер, которые можно предпринять, чтобы снизить риск заражения и избежать укусов клещей.

    Если вы находитесь в местах, где могут быть эти опасные насекомые, например, в сельской местности, травянистых парках и т.п., носите одежду с длинными рукавами, длинные брюки и лучше светлых тонов (тогда обнаружить клещей будет проще).

    Существуют спреи для уничтожения клещей, а также репелленты и средства для безопасного удаления клещей. И тут нужно быть максимально осторожными: всегда есть риск того, что части тела насекомого могут остаться на вашей коже.

    Людям, работающим с крупным рогатым скотом и другими животными, которые могут быть поражены опасным вирусом, рекомендуется при работе надевать защитную одежду.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Европа Мировые новости Климат
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