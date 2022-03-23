Опасный снег спустили с горных участков в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели и специалисты Восточно-Казахстанского филиала «Казселезащита» спустили опасный снег с горных участков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram ДЧС ВКО.

Лавиноопасный участок в районе автодороги «Оскемен-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» в зимний период угрожал автомобилистам самопроизвольным сходом снежных лавин. Для обеспечения безопасности специалисты «Казселезащиты» провели профспуски, в результате которых снег объёмом 4500 куб.м спущен с гор.

«Весна - самое лавиноопасное время года, поэтому гражданам необходимо быть предельно внимательными, проезжая мимо опасных мест», - сообщил руководитель филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев.

С начала зимнего периода в области проведен 81 профспуск с общим объёмом спущенного снега 80 620 куб. м.

ДЧС ВКО напоминает, прежде чем выезжать в горы, посмотрите нет ли штормового предупреждения. Находиться в горах опасно при неустойчивой температуре воздуха, ветре и сильных осадках. Если необходима помощь спасателей, звоните «112». Узнать о штормовых предупреждениях можно из мобильного приложения «Дармен».