Опасный скриншот: петропавловцы предупреждают о новом виде мошенничества

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские СКО прокомментировали информацию о возможном новом виде мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Петропавловцы пересылают друг другу в WhatsApp предупреждение о возможном новом виде интернет-мошенничества с картинкой-скриншотом уведомления о наличии штрафа. Отправитель — Police_Pvl.

Сотрудники криминальной полиции ДП СКО прокомментировали данную рассылку.

– Такого официального адреса не существует. Следовательно, следует соблюдать осторожность. О наличии или отсутствии штрафа следует узнавать по официальным каналам: позвонив в Единый контакт-центр электронного правительства РК 1414 или обратившись в полицию. Никогда не следует переходить по подозрительным ссылкам: есть риск заразить устройство опасным вирусом, который предоставит злоумышленникам доступ к вашей конфиденциальной информации и банковским счетам, — говорит старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО Виталий Подчернин.

В СКО обращений в полицию, связанных с рассылкой о «штрафах», не зарегистрировано, однако в Едином контакт-центре 1414 сотрудникам криминальной полиции подтвердили, что казахстанцы уже обращались с вопросами о подозрительной рассылке. К слову, то же самое касается различных акций, розыгрышей призов и прочих «привлекательных» предложений, которые порой приходят людям в мессенджерах и соцсетях. Переходить по предложенным ссылкам не следует. Любую получаемую информацию полицейские рекомендуют перепроверять на официальных ресурсах.





Фото: polisia.kz