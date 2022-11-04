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    Опасный скриншот: петропавловцы предупреждают о новом виде мошенничества

    4 Ноября 2022, 18:08

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские СКО прокомментировали информацию о возможном новом виде мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Петропавловцы пересылают друг другу в WhatsApp предупреждение о возможном новом виде интернет-мошенничества с картинкой-скриншотом уведомления о наличии штрафа. Отправитель — Police_Pvl.

    Сотрудники криминальной полиции ДП СКО прокомментировали данную рассылку.

    – Такого официального адреса не существует. Следовательно, следует соблюдать осторожность. О наличии или отсутствии штрафа следует узнавать по официальным каналам: позвонив в Единый контакт-центр электронного правительства РК 1414 или обратившись в полицию. Никогда не следует переходить по подозрительным ссылкам: есть риск заразить устройство опасным вирусом, который предоставит злоумышленникам доступ к вашей конфиденциальной информации и банковским счетам, — говорит старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО Виталий Подчернин.

    В СКО обращений в полицию, связанных с рассылкой о «штрафах», не зарегистрировано, однако в Едином контакт-центре 1414 сотрудникам криминальной полиции подтвердили, что казахстанцы уже обращались с вопросами о подозрительной рассылке. К слову, то же самое касается различных акций, розыгрышей призов и прочих «привлекательных» предложений, которые порой приходят людям в мессенджерах и соцсетях. Переходить по предложенным ссылкам не следует. Любую получаемую информацию полицейские рекомендуют перепроверять на официальных ресурсах.


    Фото: polisia.kz
    Северо-Казахстанская область МВД РК Мошенничество
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