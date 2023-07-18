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    Опасный преступник сбежал из больницы в Караганде

    18 Июля 2023, 10:59

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками ДП Карагандинской области принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию осужденного, совершившего побег из медицинского учреждения в ночь на 18 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ему 35 лет, является уроженцем ЗКО, осужден за совершение тяжкого преступления. По данному факту ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Карагандинской области.

    Приметы: плотного телосложения, рост 165 см, волосы темные. Был одет: футболка белого цвета, кофта черного цвета, брюки спортивные черные, кроссовки черные, кепка спортивная черного цвета.

    «Граждан, заметивших похожего по приметам мужчину, просим сообщить по телефону 102», - отметили в полиции.

    Полицейские просят жителей области отнестись с пониманием к проводимым оперативным мероприятиям.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Борьба с преступностью Караганда полиция
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