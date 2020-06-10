Опасные водоемы назвали в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасателей беспокоит беспечность отдыхающих на водоемах и владельцев баз отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На заседании акимата начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов отметил, что с наступлением жаркой погоды растет число травмированных и погибших на водоемах. За последние семь лет в области утонули 180 человек. Спасти удалось более 100 человек. Буквально за месяц в регионе уже погибли на воде три человека. Все были в нетрезвом состоянии.
По словам Р. Камалова, наиболее опасными акваториями, где высок риск гибели людей, являются река Есиль и часто посещаемые североказахстанцами озера Пестрое, Соленое, Лебяжье, Большой Тарангул, Шалкар и Имантау.
«За последние годы все случаи гибели людей на воде зарегистрированы в местах, где население традиционно купается, но которые являются несанкционированными. Хотя каждый аким сельского округа знает эти места, но не проводит там соответствующую профилактическую работу. Организация безопасности отдыхающих в ряде разрешенных мест отдыха на воде оставляет желать лучшего», - отметил Р. Камалов.
Он добавил, что лишь отдельные собственники и арендаторы водоемов принимают все необходимые меры безопасности, оборудуют спасательные посты, привлекают добровольных спасателей. Большинство же игнорируют все требования правил безопасности на воде.
В области находятся около 60 рек, более двух тысяч озер и 100 котлованов. Для купания в этом году оборудовали 58 мест.
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