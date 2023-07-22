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    Опасные участки трассы «Астана-Петропавловск»: видеообзор полиции СКО

    22 Июля 2023, 14:48

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники батальона патрульной полиции Северо-Казахстанской области подготовили видеоролик для социальных сетей, в котором рассказали об аварийноопасных участках автодороги «Астана-Петропавловск», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, сейчас на дорогах региона складывается сложная обстановка с аварийностью из-за высокой интенсивности движения.

    «Астана-Петропавловск» - самая оживлённая трасса на территории области. Сотрудники службы батальона патрульной полиции хорошо знают опасные участки этой дороги.

    Между сёлами Чапаево и Астраханка на дорогу часто выходят дикие животные. Близко к дороге подходят пастбища - есть риск появления на проезжей части домашних животных. Дальше водителей ждёт затяжной поворот — некоторые здесь пытаются идти на обгон, но такие попытки опасны.

    С начала года между Астраханкой и Аралагашем произошли четыре аварии, в которых пострадали 11 человек.

    Дальше на трассе есть подъёмы и спуски, пешеходные переходы, участки, где статистически высокое число аварий.

    «Лето — время отпусков, люди едут на отдых, к родственникам, зачастую целыми семьями. К тому же, на трассе много транзитного транспорта. Мы надеемся, что это видеоэкскурсия поможет водителям в поездках по нашему региону. Кроме того, убедительно просим помнить, что к авариям приводят грубые нарушения правил дорожного движения», - отметил командир батальона патрульной полиции Валихан Оразалин.

    Всего с начала года на автодорогах республиканского значения по области зарегистрировали 28 ДТП, в которых 11 человек погибли и 64 получили ранения.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Транспорт Видео Дороги Авто полиция
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