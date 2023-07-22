Опасные участки трассы «Астана-Петропавловск»: видеообзор полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники батальона патрульной полиции Северо-Казахстанской области подготовили видеоролик для социальных сетей, в котором рассказали об аварийноопасных участках автодороги «Астана-Петропавловск», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сейчас на дорогах региона складывается сложная обстановка с аварийностью из-за высокой интенсивности движения.

«Астана-Петропавловск» - самая оживлённая трасса на территории области. Сотрудники службы батальона патрульной полиции хорошо знают опасные участки этой дороги.

Между сёлами Чапаево и Астраханка на дорогу часто выходят дикие животные. Близко к дороге подходят пастбища - есть риск появления на проезжей части домашних животных. Дальше водителей ждёт затяжной поворот — некоторые здесь пытаются идти на обгон, но такие попытки опасны.

С начала года между Астраханкой и Аралагашем произошли четыре аварии, в которых пострадали 11 человек.

Дальше на трассе есть подъёмы и спуски, пешеходные переходы, участки, где статистически высокое число аварий.

«Лето — время отпусков, люди едут на отдых, к родственникам, зачастую целыми семьями. К тому же, на трассе много транзитного транспорта. Мы надеемся, что это видеоэкскурсия поможет водителям в поездках по нашему региону. Кроме того, убедительно просим помнить, что к авариям приводят грубые нарушения правил дорожного движения», - отметил командир батальона патрульной полиции Валихан Оразалин.

Всего с начала года на автодорогах республиканского значения по области зарегистрировали 28 ДТП, в которых 11 человек погибли и 64 получили ранения.