Опасные наночастицы содержатся в вакцинах против COVID-19 - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казнете распространяется нарезка видеороликов, в которых говорится о том, что в вакцинах содержатся опасные наночастицы и чипы, клонирование людей уже началось, а официальная наука скрывает существование червей-моргеллонов. Все это старые фейки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Видеонарезка начинается с выступления Пьера Жильбера, датированного 1995 годом. Он говорит о том, что в будущем вирусы будут изобретать искусственно, а людей принудительно заставят принять вакцины с жидкими кристаллами и чипами. Это неправда.

Ранее его слова уже опровергали фактчекеры. Во-первых, Пьер Жильбер представитель альтернативной медицины и не имеет образования в области вирусологии или иммунологии. Во-вторых, нет совершенно никаких подтверждений того, что вирусы, которыми заражаются люди, создаются искусственно. В-третьих, в составах вакцин против COVID-19 нет ни жидких кристаллов, ни наночипов. В этом можно убедиться, ознакомившись с составами препаратов на сайте Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

Далее в ролике следует нарезка из новостных видеосюжетов, в которых говорят о том, что в косметике содержатся наночастицы, опасные для здоровья людей. На самом деле первое применение наночастиц человеком зарегистрировано еще в древности. Тогда люди красили волосы смесями, в которых были наночастицы золота. Цвет в результате получался очень стойким.

Наночастицы могут быть совершенно разными и убедительных оснований полагать, что все они опасны, нет. Напротив, косметические средства проходят обязательную сертификацию и проверки на безопасность. Следовательно, никакого риска их применения нет.

Что же касается наночастиц в вакцинах, то они есть далеко не везде. Липидные наночастицы присутствуют лишь в вакцинах на основе мРНК. Вреда в себе они не несут. Доказано, что они распадаются и полностью выводятся из организма человека спустя несколько дней после инъекции. В составе препарата они необходимы для того, чтобы доставить в клетки хрупкие молекулы мРНК.

Далее в ролике показан отрывок, в нем женский закадровый голос говорит о содержании в вакцинах чипов и таинственного вещества люциферазы, при помощи которых можно понять, привит человек или нет. Это старые фейки, которые мы опровергали еще в минувшем году. Опять же, ни чипы, ни люцифераза в составах вакцин против COVID-19 не встречаются.

Следующая часть подборки посвящена клонированию людей. Мужчина на видео уверяет, что в тайных лабораториях в США двойников людей создавали еще в 1970-х годах. Это неправда. На самом деле даже сегодня наука не развита настолько, чтобы создать жизнеспособного клона человека. Помимо проблем практического характера существуют этические и юридические ограничения. Следовательно, клонирование людей невозможно даже на сегодняшний день, делать это на постоянной основе в 1970-х годах просто не могли.

Последним в нарезке является отрывок, в котором рассказывается о червях-моргеллонах, которых официальная наука якобы скрывает. В действительности же ученые вовсе не замалчивают существование подобных червей, а попросту не находят никаких доказательств того, что они реальны.

Тем не менее специалисты продолжают исследования на эту тему, и их результаты можно найти в Сети. На сегодняшний день убедительных доказательств того, что моргеллоны реальны, нет.

Таким образом, распространяемое видео представляет собой подборку из старых фейковых роликов, которые ранее уже были опровергнуты фактчекерами и учеными. Верить приведенным в них тезисам не нужно.



