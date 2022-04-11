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    Опасные медотходы выбросили на свалку в Алматинской области

    11 Апреля 2022, 22:05

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Общественники Ескельдинского района Алматинской области пожаловались на разбросанные на свалке медицинские отходы и разбитые ртутные градусники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Активист задался вопросом, почему администрация разрешает на свалку выкидывать медотходы. Видео появилось в Сети. Автор показывает разбитые ртутные градусники, использованные шприцы и другие медотходы.

    В департаменте экологии по Алматинской области ответили, что сотрудниками ведомства был осуществлен совместный выезд с участием сотрудников Ескельдинского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля, отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ескельдинского района.

    «В ходе визуального осмотра установлено, что отходы, указанные в видеоролике (медицинские отходы класса Б, В, Г, люминистцентные и ртутьсодержащие отходы, средства индивидуальной защиты и другие), размещены за пределами санкционированного полигона «ТБО Ескельдинского района», расположенного в селе Абай Ескельдинского района Алматинской области. В целях определения и выявления конкретных нарушителей по данному факту был осуществлен звонок на номер 102, в результате которого с прибытием сотрудников полиции Ескельдинского района факт был зарегистрирован в КУИ», - сообщили в департаменте.

    Кроме того, на место несанкционированного размещения медицинских отходов для установления подрядных организаций, занимающихся утилизацией медицинских отходов, были вызваны представители Ескельдинской центральной районной больницы.

    «В настоящее время сотрудниками полиции Ескельдинского района осуществляется оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которого будут приняты необходимые меры согласно действующему законодательству Республики Казахстан», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Экология Видео
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