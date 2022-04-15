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    Опасные медотходы ликвидируют в Алматинской области

    15 Апреля 2022, 13:12

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области проводят ликвидацию несанкцинированной свалки медицинских отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По факту незаконного размещения медотходов в с. Абай Ескельдинского района Алматинской области на компанию ИП «Чакаров» наложен административный штраф по двум статьям КоАП (344 части 3 и 464 части 1) на общую сумму 229 068 тенге. Сейчас компания вывозит размещенные медотходы для обезвреживания и утилизации в специализированных предприятиях. Ликвидация свалки и ремидиация, то есть восстановление почв проводится с привлечением спецтехники», - сообщили в департаменте экологии по Алматинской области.

    Также рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности Ескельдинской Центральной районной больницы.

    Напомним, ранее в Сети появилась информация о незаконно размещенных медотходах на полигоне твердых бытовых отходов в селе Абай Ескельдинского района. Это медицинские отходы класса Б, В, Г, средства индидуальной защиты, люминистцентные и ртутьсодержащие отходы и другие. После чего специалисты департамента экологии совместно с уполномоченными органами организовали выезд на полигон ТБО.

    Сообщается, что восстановление места размещения медотходов до первоначального состояния будет продолжено. Вопрос находится на контроле комитета экологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Экология Регионы Казахстана Общество
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