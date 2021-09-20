Опасные игрушки для детей обнаружены в пяти магазинах Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области проводится мониторинг продукции. Его целью является повышение общего уровня качества и безопасности продукции, а также выявление нарушений несоответствующих требованиям технических регламентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

По итогам 8 месяцев текущего года, в рамках мониторинга, отобраны 1 763 образцов продукции, из которых 404 – товар отечественных производителей, 926 продукция государств-членов ЕАЭС, 433 из других стран.

По результатам мониторинга, выявлено 283 (16 %) образцов, не соответствующих требованиям техрегламентов, их них 50 (17,6 %) отечественных производителей, 51 (18 %) государств-членов ЕАЭС, из других стран – 182 (64 %). Наибольший процент несоответствующих проб пришелся на товары для детей – 30 %, детских игрушек – 28 %, мясо и мясную продукцию – 7 %, мясо птицы – 6,3 %, молоко и молочную продукцию – 5 %. Опасные игрушки для детей обнаружены в пяти магазинах области. В товарах были превышены нормы вредных химических веществ. Основные недостатки (92 %) нарушений были выявлены по несоблюдению маркировки продукции. В частности: отсутствие информации на государственном языке, некорректный перевод на государственный язык, отсутствие информация об условиях хранения, наименование и адрес импортера в Республике Казахстан.

В ходе мониторинга к субъектам предпринимательства принимаются меры для устранения выявленных нарушений. Кроме того, не отвечающая стандартам качества продукция изымается из реализации. Так, изъято 22,30 кг продуктов питания (рыба и рыбная продукция – 12,30 кг, мясо птицы и субпродукты – 5 кг, кондитерские изделия – 5 кг).

П о выявленным нарушениям в адрес субъектов предпринимательства выдано 81 предписание об устранении нарушений.

С целью предупреждение нарушении ТР, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области призывает производителей соблюдать требования при маркировке продукции в соответствии с требованиями ТР, а также, при реализации обеспечивать продукцию документами прослеживаемости.