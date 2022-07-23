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    Опасные химикаты распрыскивают в селах Актюбинской области – фейк

    23 Июля 2022, 01:50

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Telegram пользователи пишут о том, что в сельских регионах Актюбинской области распрыскивают опасные химикаты. Якобы из-за них люди вновь станут болеть COVID-19 и уже этой осенью все регионы страны перейдут в «желтую» зону, согласно некоему тайному плану правительства. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    К рассылке о распылении химикатов прикреплено видео , на котором запечатлен грузовой автомобиль, перевозящий якобы опасные вещества.

    Информацию прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

    «В данном видео демонстрируется проведение обработки зеленых насаждений силами частных дезинфекционных служб области против насекомых-вредителей. Работа проводится в вечернее и ночное время согласно регламенту применяемых препаратов. Данная обработка проводится по договору с отделом ЖКХ акимата города Актобе», — сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Ержан Байтанаев.

    Он также подчеркнул, что в настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области стабильная, и поэтому дезинфекционные мероприятия, связанные с СОVID-19, не проводятся.

    Таким образом, распространяемое сообщение является фейком. На видео показана обработка насаждений против вредителей, а «плана» по переводу всех регионов в «желтую» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции не существует.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Видео Коронавирус в РК Фейки Актобе
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