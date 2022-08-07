Опасные для жизни наночастицы металлов обнаружили в вакцинах - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы делятся видеороликом, который якобы доказывает наличие неких опасных наночастиц в вакцинах. На кадрах – итальянские ученые, которые при помощи электронного микроскопа обнаружили наночастицы в сотнях различных образцов. Это старый фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Распространяемый ролик был снят в 2017 году, еще до пандемии COVID-19. Следовательно, речь в нем идет не о вакцинах против этой болезни конкретно, а о вакцинах в целом. На самом видео показаны Стефано Монтанари и Антониетта Гатти, исследователи, которые в 2017 году опубликовали свою работу, посвященную наночастицам в вакцинах. Позже на основе этого труда они выпустили книгу о вреде вакцинации.

В своем исследовании они использовали электронный микроскоп, принадлежащий Университету Модены. Примечательно, что университет ранее запрещал использовать свое оборудование для подобного рода экспериментов, так как оно для них попросту не подходит. Дело в том, что этот микроскоп способен улавливать даже самое маленькое количество вещества, наличие которого вообще может не играть никакой роли. Более того, журнал, в котором были опубликованы результаты их исследования, оказался фиктивным и замешанным в политическом скандале. Позже, когда результаты этого же исследования были опубликованы в другом научном журнале, они вызвали шквал критики со стороны научного сообщества. Работу Гатти и Монтанари не признали и сочли антинаучной.

Книгу, изданную ими в 2018 году, в Эстонии даже изъяли из продажи. Причин для этого было две: популяризация опасных антивакцинаторских идей и сомнительные связи с политиками, которые спонсировали публикацию.

Важно отметить, что после Гатти и Монтанари ни один авторитетный ученый, занимающийся исследованием вакцин, не подтверждал их выводов. Работа итальянских ученых до сих пор не считается подтвержденной или значимой.

Следовательно, верить распространяемому видео не нужно.





Фото: stopfake.kz.