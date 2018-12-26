Опасную мясную продукцию выявили в регионах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения мониторинга безопасности продукции выявлены нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов в пробах пищевой продукции, поставляемой в Казахстан, передает пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Нарушения допущены следующими предприятиями:

- в пробах тушки цыпленка-бройлера ОАО «Птицефабрика «Дружба» (Республика Беларусь), выявлены бактерии рода сальмонелла (Salmonella enteritidis), бактерии группы кишечной палочки (в объектах торговли Костанайской области);



- в колбасах «Измайловская», «Оригинальная», производства АО «Омский бекон» (Российская Федерация), в сосисках «Молочные» производства ООО «Сибирские колбасы, в продукте из мяса «Ветчина столичная Вязанка» производства ЗАО «Стародворские колбасы» (Российская Федерация), в колбасе «Особая» производства ООО «Восходящая звезда» (Российская Федерация) выявлено превышение массовой доли нитрита натрия (в объектах торговли Северо-Казахстанской области);



- в наборе для супа из мяса цыпленка-бройлера, производителя ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» (Российская Федерация), выявлены бактерии рода сальмонелла (Salmonella infantilis), и отсутствовала маркировка на государственном языке (в объектах торговли Костанайской области);



- в пробах рагу из мяса цыплят-бройлеров производства ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс «Бройлерное производство» (Российская Федерация) в объектах торговли Акмолинской области, в пробах голени цыпленка-бройлера «Благояр» производства ООО «Птицекомбинат» (Российская Федерация) на объектах торговли в Жамбылской области, выявлены несоответствия по показателю общей микробной обсемененности;



В настоящее время принимаются меры по изъятию вышеуказанной опасной продукции с торговых объектов, а также принимаются меры административного характера в отношении реализаторов.



Комитет охраны общественного здоровья проводит ряд противоэпидемических мероприятий, направленных на установление причин, способствующих возникновению нарушений.



В случае обнаружения несоответствующей продукции на прилавках магазинов страны граждане могут письменно или по номеру 8 /7172/ 74-27-04 обратиться в адрес Комитета и его территориальные департаменты (контактные данные ДООЗ каждого региона указаны на сайте kooz.dsm.gov.kz/ru в разделе территориальные департаменты).