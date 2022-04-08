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    Опасность схода снежных лавин сохраняется в горах Алматинской области

    8 Апреля 2022, 21:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 9 по 13 апреля в горах Алматинской области вероятна опасность схода лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «В связи с оттепелью, большой высотой снежного покрова на склонах гор и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 9-13 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин.

    Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», – говорится в сообщении синоптиков.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Происшествия Казгидромет Погода
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