Опасность схода снежных лавин сохраняется в горах Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 9 по 13 апреля в горах Алматинской области вероятна опасность схода лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В связи с оттепелью, большой высотой снежного покрова на склонах гор и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 9-13 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», – говорится в сообщении синоптиков.