Опасность схода снежных лавин сохраняется в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 19 марта сохраняется опасность схода снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - призвали в Казгидромете.