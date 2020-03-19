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Опасность схода снежных лавин сохраняется в Алматы

19 Марта 2020 10:19
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Опасность схода снежных лавин сохраняется в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 19 марта сохраняется опасность схода снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - призвали в Казгидромете.


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Ключевые слова: Алматы, Казгидромет, Погода,
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