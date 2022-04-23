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    Опасность подтопления талыми водами сохраняется в Атырауской области

    23 Апреля 2022, 00:38

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области продолжаются работы по предупреждению подтопления микрорайонов города Кульсары Жылыойского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 22 апреля в микрорайоне «Седьмой аул» города Кульсары Жылыойского района остаются подтопленными две дворовые территории. Вода в жилые дома не зашла. С территории других домов вода откачана.

    «В верховьях реки Жем еще продолжается таяние снега. Поэтому проводятся работы по возведению земляной насыпи на особо опасном участке. В них принимают участие спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, сотрудники местных исполнительных органов и районного отдела полиции. Всего 34 человека и 14 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Как ранее сообщалось, причиной подтопления города Кульсары стал демонтированный шлюз.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Паводок Регионы Казахстана
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