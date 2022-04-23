Опасность подтопления талыми водами сохраняется в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области продолжаются работы по предупреждению подтопления микрорайонов города Кульсары Жылыойского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 22 апреля в микрорайоне «Седьмой аул» города Кульсары Жылыойского района остаются подтопленными две дворовые территории. Вода в жилые дома не зашла. С территории других домов вода откачана.

«В верховьях реки Жем еще продолжается таяние снега. Поэтому проводятся работы по возведению земляной насыпи на особо опасном участке. В них принимают участие спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, сотрудники местных исполнительных органов и районного отдела полиции. Всего 34 человека и 14 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Как ранее сообщалось, причиной подтопления города Кульсары стал демонтированный шлюз.