Опасное превышение консервантов в энергетиках зафиксировали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области санитарные врачи обнаружили опасное превышение консервантов в энергетических напитках, передает МИА «Казинформ».

«Комитет санитарно-эпидемиологического контроля по итогам мониторинга безопасности продукции реализуемых в торговой сети Костанайской области выявил превышение бензоата натрия (Е211) в безалкогольных энергетических газированных напитках «Flash up energy с кофеином и таурином» (163,3 мг/л) и «Monster Energy» (173,72 мг/л). Производителями напитков являются «ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (Российская Федерация) и компания «Refresco Benelux B.V» (Королевство Нидерландов). Пищевые добавки используются в качестве консервантов для длительного хранения пищевых продуктов. Партия продукции снята с реализации, а поставщику предписано принять меры по изъятию напитков с оборота», - сообщили в пресс-службе комитета.

Как пояснили в ведомстве, употребление пищевых продуктов и напитков, содержащих бензоат натрия, не рекомендовано во время беременности, так как это вещество способно провоцировать аллергические реакции. Превышение содержания консерванта у некоторых людей может вызвать легкие симптомы в виде локализованного зуда, кашель, покраснение, сыпь, отеки.

«Бензоат натрия способен накапливаться в организме, что само по себе опасно. Особенно это касается подростков. Комитет направил в Роспотребнадзор уведомление о взятии на усиленный лабораторный контроль продукции данных производителей. В соответствии со статьей 6 Закона РК «О защите прав потребителей», Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК вправе информировать потребителей о выявлении пищевой продукции, представляющей риск для здоровья и жизни человека», - дополнили в комитете.