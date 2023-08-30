Опасно для психики: TikTok решили заблокировать в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР приняло решение заблокировать социальную сеть TikTok на территории Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным пресс-службы ведомства, в адрес министерства участились обращения с беспокойствами от ряда неправительственных организаций относительно вредного воздействия социальной сети TikTok, негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей.

Отмечается, что TikTok погружает пользователя в виртуальный мир коротких клипов, после их просмотра подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни. Кроме того, детская психика еще неустойчива, она только формируется и подобный контент, вызывая зависимость, негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения.

«В этой связи министерством проведен мониторинг контента данной социальной сети, в ходе которого установлено, что со стороны платформы ограничений доступа к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также функции контроля за возрастной категорией при доступе к информации приложении TikTok не вводятся. Так, с учетом многочисленных обращений и на основании проведенного мониторинга принято решение о прекращении деятельности в распространении сервиса TikTok на территории Кыргызстана», - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее решение направлено в Министерство цифрового развития страны для дальнейшей реализации в рамках законодательства КР.