ООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ поздравили казахстанских медработников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представители ООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ в РК поздравили казахстанских медработников с профессиональным праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие казахстанцы! День медицинского работника в Казахстане в этом году мы отмечаем в особенно трудный момент для всех нас. От имени системы ООН, а также от себя лично, я хотел бы искренне поблагодарить всех работников сферы здравоохранения, которые самоотверженно служат в борьбе с одним из самых больших вызовов, стоящих перед нами с момента создания ООН. Мы вновь подтверждаем, что инвестиции в здоровье – это инвестиции в человеческий капитал, социальное и экономическое развитие, а это значит, что в наше будущее. Система ООН полностью поддерживает усилия Казахстана по борьбе с пандемией. Дорогие наши герои сферы здравоохранения и все, кто их поддерживает, помните, что мы солидарны с вами и рассчитываем на вас. Мы благодарим вас за вашу смелость, преданность и профессионализм», - сказал постоянный координатор ООН в РК Норимаса Шимомура.

Постоянный представитель Программы развития ООН в РК Якуп Бериш также обратился к казахстанским медикам.

«Сегодня мы чувствуем истинных героев настоящего времени, которые ежедневно рискуют своей безопасностью ради нашей. Я искренне благодарю врачей, санитаров, и весь медицинский персонал за их неустанный труд и их беззаветное служение во имя нашего здоровья. Спасибо!» - поблагодарил он.

Руководитель странового офиса ВОЗ в Казахстане доктор Кэролайн Кларинваль призвала медработников беречь себя.

«Дорогие казахстанские врачи! Уважаемые работники здравоохранения! Сегодня мы здесь, чтобы поздравить вас с вашим днем – Днем работников здравоохранения. Это еще и возможность поблагодарить вас за все те усилия и обязательства, которые вы взяли на себя, чтобы обеспечить безопасность жизни пациентов и их выздоровление. Это особенно относится к тем, кто отвечает за лечение пациентов, инфицированных Covid-19. Прошедшие месяцы потребовали от всех вас невероятных усилий, и мы здесь, чтобы поддержать вас. Пожалуйста, берегите себя, защищайте себя и заботьтесь о своих семьях в меру своих возможностей. Спасибо вам!» - пожелала доктор Кларинваль.

Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен также не остался в стороне от поздравлений.

«От имени ЮНИСЕФ и от себя лично я бы хотел поздравить всех работников системы здравоохранения с вашим профессиональным праздником – Днем медика! Здоровье наших детей, здоровье будущего поколения находится в ваших руках. Ваш профессионализм и преданность своей професиии особенно заметны в период пандемии. Я бы хотел выразить слова искренней благодарности всем медицинским работникам, самоотверженно противостоящим огромному вызову и охраняющим здоровье граждан РК. Огромное спасибо!», - поблагодарил А. ван Дизен.

Представитель ЮНФПА в Казахстане Джулия Валезе также поздравила казахстанских медработников.

«Фонд в области народонаселения ООН приветствует работников здравоохранения Казахстана в этот особый день и каждый день за их невероятную самоотверженность, а также за то, что они рискуют своими жизнями, защищая здоровье и благополучие всего общества. В особенности мы благодарим акушерок, гинекологов и медсестер за заботу о беременных женщинах, за их помощь в безопасных родах. Сегодня также отмечается Международный день отца, поэтому выражаем особую благодарность работникам здравоохранения, являющимся родителями. За то, что они сейчас не могут проводить достаточно времени со своими детьми и принимают дополнительные меры предосторожности для защиты своих семей. Спасибо вам от всего сердца!» - отметила она.

Доктор Агентства ООН по миграции Найля Токтарова завершила череду поздравлений от представителей международных организаций.

«Я хочу поздравить от лица сотрудников нашей миссии своих коллег, всех медицинских работников с наступающим праздником и хочу пожелать помимо успехов в работе простых человеческих радостей: счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким. Выражаю благодарность за ваш упорный и нелегкий труд в наше неспокойное время», - выразила благодарность Н. Токтарова.



